是方上半年每股賺8.24元 搶攻水冷AI機房需求商機

是方電訊今天公布上半年財報，營收新台幣20.8億元、每股盈餘（EPS）8.24元，雙創紀錄。是方董事長邵泓嘉宣布，首創全台推出水冷AI機房即刻進駐方案，搶攻AI帶動的龐大資料中心需求。

是方上半年營收20.8億元，較去年同期17.5億元成長18.7%，每股盈餘從去年同期的6.41元成長至今年的8.24元，年成長率達28.5%。毛利率方面，是方今年上半年為55.1%，較去年同期47.61%成長7.49個百分點，顯示AI資料中心業務逐步發酵，成為帶動整體獲利躍進的重要引擎。

邵泓嘉表示，首創全台推出國際級中立水冷AI機房「拎包入住」服務方案，搶攻AI時代帶動的龐大資料中心需求，加速助力企業切入AI算力。

他說，隨著AI技術快速發展，高階GPU伺服器對於電力與散熱的需求大幅提升，傳統機房已難以滿足市場要求，高昂的AI基礎設施投資更需要水、電、防火、防震、資安與專業機房管理的全方位支援，是方電訊與全球AI市場同步穩健成長。

是方總經理劉耀元表示，包括GB200、GB300等高階AI伺服器對水冷環境的需求極高，但目前市場上水冷機房供給稀少。是方聯雲智能資料中心（LY2）在水冷、高電力、高承載3大技術面布局已久，新推的「國際級中立水冷AI資料中心拎包入住服務方案」，更符合企業切入AI服務和應用的需求。

是方強調，拎包入住服務方案最大亮點就是「即刻進駐」，企業只需攜帶AI伺服器，即可入住具備80kW至150kW/Rack容量的AI水冷資料中心，省去傳統機房建置冗長的設計與施工期，還能串連台灣最大的網際網路交換中心TPIX。

截至7月中旬為止，是方TPIX會員數達207個，全球排名已前進到第65名。

是方指出，LY2自啟用以來已吸引國際各大CSP、算力服務、金融及雲端服務等業者進駐，因應市場對於AI智能資料中心的龐大需求，未來是方將持續超前部署，為拓展下一波AI應用新藍海提前做好準備。