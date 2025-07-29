中光電法說會／第2季匯損4,200萬元 節能產品第3季出貨估季增二成

中光電（5371）29日舉行線上法人說明會，說明因新台幣第2季強勁升值，造成單季匯損約4,200萬元。中光電總經理林惠姿表示，節能產品第3季進人傳統旺季，加上越南多項新產品線開始放量，估計整體出貨將季增二成。

中光電第2季合併營業收入淨額為新台幣98.58億元，在兩大產品線出貨回溫及子公司營收同步成長帶動下，較前一季成長16%，相較去年同期則略減1%。第2季合併毛利率為18.1%，受惠於產品組合有利，較第1季之17.5%增加0.6%，相較去年同期1之17.9%則增加0.2%。合併營業淨利為新台幣0.51億元，較第1季及去年同期分別成長123%及26%。合併稅後淨利為新台幣0.55億元，較第1季成長197%，相較去年同期則減少78%。歸屬母公司股東淨利為新台幣0.57億元，較第1季之新台幣0.19億元成長199%，較去年同期新台幣2.82億元則減少80%。114年第2季基本每股盈餘為新台幣0.15元。

114年上半年合併營業收入淨額為新台幣183.32億元，較113年上半年合併營收新台幣190.88億元略減4%。上半年合併毛利率為17.9%，較去年同期17.8%增加0.1%，主係受到產品組合變化有利影響。合併營業淨損為新台幣1.67億元，較去年同期營業淨利新台幣0.12億元減少。合併稅後淨利新台幣0.73億元，則較去年同期新台幣2.3億元減少68%。歸屬母公司股東淨利為新台幣0.77億元，較去年同期減少82%。114年上半年基本每股盈餘為新台幣0.2元，低於去年同期基本每股盈餘新台幣1.09元。

節能產品第2季合併營收約42.3億元，受到Monitor機種出貨大幅成長及TV與OLED新機種量產帶動，較第1季成長9%，相較去年同期則減少7%；出貨量約699萬片/台，與第1季相當，相較去年同期則減少7%。累計節能產品114年上半年合併營收約81.28億元，出貨量則約1,401萬片/台，較去年同期皆減少7%。

針對114年第3季營運，林惠姿總經理表示，在新機種量產帶動下，TV機種出貨量預期將倍數成長。同時，Monitor越南廠區良率及產能持續穩定提升，Monitor機種出貨量亦可望季增30%至40%。NB機種則仍受到關稅政策變動影響，出貨量預估較第2季微幅成長，整體而言，節能產品第3季出貨量可望較第2季成長逾二成。

展望未來營運發展，林惠姿指出，114年節能產品整體出貨量預估將可望成長逾一成，但關稅仍然有不確定因素影響需求變化，供應鏈正密切關注地緣政治情勢，並調整庫存以降低風險與成本影響。節能產品事業群亦將靈活調整生產與出貨策略，鞏固主要產品線訂單並掌握OLED NB機種及ODM車載機種出貨量成長趨勢，以維持整體營運動能與市場競爭力。

影像產品第2季合併營收約25.89億元，出貨量則約17萬5仟多台，分別較第1季成長6%及9%，相較去年同期則分別減少22%及25%。累計影像產品114年上半年合併營收約50.25億元，出貨量則約33萬7仟多台，分別較去年同期減少25%及26%，主要係受到匯率波動及美國對等關稅政策變化影響。

針對114年第3季營運展望，林惠姿表示，由於關稅不確定性及匯率波動，持續影響庫存成本及市場定價。關稅政策造成的急單導致美國市場庫存升高，新訂單因此停滯；而歐洲市場則仍受戰爭和通膨影響，復甦緩慢。因此，預估影像產品第2季出貨量將較第2季減少二成左右。然而，隨著後續關稅明朗化，投影機新機種可望量產上市，Pro-AV也因進入旺季需求復甦，加上車載及AR物流應用產品陸續量產出貨，林惠姿保守預估影像產品114年全年整體出貨量將與去年持平或小幅衰退。