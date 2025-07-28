弘塑今年接單強勁 訂單能見度已達2026年上半

半導體設備商弘塑（3131）28日表示，受惠於3D/2.5D等先進封裝需求旺盛，今年接單強勁，截至6月為止，上半年業績年增逾五成。展望後市，目前產能維持滿載，設備訂單能見度已排至2026年上半年，關鍵機台交期長達數月。

弘塑強調，該公司是全球業界唯一可同時提供濕製程設備及化學品的廠商，主要產品包括半導體濕製程設備，如清洗機、顯影機、蝕刻機與化學配方、檢測設備代理及軟體設計等相關服務，其產品已銷售至歐、美、日及東南亞、大中華等地區。受惠於AI、高性能運算及高階智慧型手機等需求增加，包含CoWoS、SoIC、CPO、WMCM、CoPoS/FOPLP等先進封裝技術與需求持續升溫，其濕製程設備為市場上市占率最高的供應商，目前產能持續滿載，公司也穩步擴產。

除了自製設備接單強勁，弘塑提到，與Sigray合作始於旗下子公司佳霖科技的代理業務，日前與先進封裝客戶於micro bump合作及時缺陷檢測，已領先業界獲得量產認證，是業界唯一取得20微米以下micro bump非破壞性關鍵缺陷檢測認證設備。

同時，弘塑指出，集團更進一步探求X-ray檢測設備用於高頻寬記憶體(HBM)應用的可行性，目前已與記憶體客戶於封裝製程的自動化檢測進入合作計畫的洽談階段。

此外，弘塑旗下100%持股的子公司添鴻，所生產的特化品也應用於先進封裝技術，南科路竹廠陸續通過客戶驗證，持續加大出貨動能。另外，佳霖與Sigray合作推出首台X光自動檢測設備，也即將推向更多客戶。

弘塑於今年首次發行無擔保轉換公司債，以支應海內外業務拓展。