永信建第2季EPS 0.4元 三建案待售

永信建（5508）昨（28）日公告今年第2季財報，單季稅後純益為0.87億元，年減91.5%，每股純益0.4元；累計上半年獲利3.82億元，年減81.8%，每股純益達1.76元，該公司預計第3季將有三個建案完工、開始銷售。

在央行祭出第七波信用管制下，永信建因採成屋銷售方式，成為「海嘯第一排」，面對欲購屋的民眾觀望心態轉濃，普遍有拉長時間等待房價下跌的市場氛圍，自去年第4季起營運明顯受到波及。

以第2季來看，單季營收為3.94億元，相較去年同期的29.33億元，衰退86.5%；加上毛利率由去年同期的48.5%下滑至45%，以致影響整體獲利表現，單季稅後純益為0.87億元，比去年同期的10.38億元，減少91.5%，每股純益0.4元。

累計上半年獲利3.82億元，年減81.8%，每股純益達1.76元。永信建昨日下跌3.1元，收在85元。