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星亞因豪雨調整現增日程 公開申購延長至7月31日

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北即時報導

興櫃公司星亞（7753）28日公告，因部分縣市受豪雨影響停止上班，公司將調整股票初次上櫃現金增資發行新股的相關日程。此舉旨在確保所有投資人的權益不受影響。

根據公告，此次調整主要涉及現金增資的認股繳款時程。其中，原訂於7月28日至7月30日的公開申購期間，將延長一日至7月31日。相對應地，公開申購扣款日期也將從7月31日順延至8月1日。

此外，競價拍賣扣款日期則從原訂的8月1日延後至8月4日。最後，此次現金增資的增資基準日亦從原訂的8月5日調整至8月6日。

星亞強調，此次日程調整是為因應天候因素，保障投資人有充足時間完成相關作業。公司提醒有意參與此次現金增資的投資人，務必留意新的時程安排，以免影響自身權益。

增資 興櫃

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