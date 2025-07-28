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星亞公開申購 中籤賺1.8萬

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北報導

新股市場熱度延燒，光電零組件廠星亞視覺（7753）預計8月7日轉上櫃，即日起至31日展開公開申購，每股承銷價45元，與昨天興櫃收盤參考價63元相較，中籤者每張股票可望賺1萬8,000元。

星亞自2022年從台亞分割獨立後，專注於數位顯示與視覺燈光系統，本次公開申購預計8月4日抽籤，共公開承銷593張。

星亞總經理李柏龍指出，該公司深耕北美數位市場近30年，與當地頂尖廣告商長期合作，透過高度客製化技術與產品穩定性，有效降低客戶維運成本並提升黏著度，奠定穩固獲利基礎。

業界分析，北美戶外數位廣告市場占全球約30%，具發展潛力可期。研調機構預估，當地市場2023年至2028年年複合成長率達11%。

興櫃 數位廣告

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