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友霖生技預計8月下旬上櫃 暫定承銷價28.04元

中央社／ 台北28日電

友霖生技預計8月下旬掛牌上櫃，暫定承銷價為28.04元，總經理黃春桐表示，今年主要動能為降血脂用藥，注意力不足過動症用藥也成長強勁，將加速推進產品在美國與其他已開發市場的藥證申請與商業化，今年營運將力拚較去年成長。

專注西藥生產銷售的友霖生技今天舉辦媒體交流會，董事長蔡正弘表示，友霖2024年營收為新台幣12.23億元，年增37.4%，其中產品銷售收入達10.2億元，占總營收83.14%，為主要營運動能。此外，授權金與權利金部分收入約1.47億元，占整體營收12.06%，研發成果已具備商業轉化價值。

觀察友霖生技藥品營收分布，黃春桐指出，今年上半年以心血管用藥為主，占比約60%，主力為降血脂藥；中樞神經系統用藥占比提升至31%，以注意力不足過動症用藥為主；降血糖用藥占7%至8%。今年全年營收成長動能，主要仍將來自降血脂藥。

黃春桐表示，過動症藥成長快速，2022年至2024年的年複合成長率高達96.6%，已打入台灣各大教學醫院，也規劃進軍海外市場，美國上市受管制藥當地製造限制；其他國家包括泰國和韓國正進行查驗登記，也向香港、新加坡、馬來西亞、菲律賓和越南衛生主管機關遞交NDA（新藥上市申請）案，拓展東南亞市場。

在產品開發進程上，他指出，已有3個產品成功上市、2025至2028年有4個產品預計開發成功上市，未來還有5項產品正研發中。

友霖成立於2008年，黃春桐表示，隨研發成果近年持續發表，友霖也完成轉型，朝結合研發、生產與行銷一體的專業醫藥公司發展，營收明顯成長，更具備穩健體質，今年從興櫃轉上櫃。

營收

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