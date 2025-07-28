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永信建財報／第2季獲利0.87億元、年減91.5% EPS 0.4元

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導

永信建（5508）28日公告今年第2季財報，單季稅後純益為0.87億元，年減91.5%，每股純益0.4元；累計上半年獲利3.82億元，年減81.8%，每股純益達1.76元。而該公司預計第3季將有三個建案完工、開始銷售，有助營運表現。

在央行祭出第七波信用管制下，永信建因採成屋銷售方式，成為「海嘯第一排」，面對欲購屋的民眾觀望心態轉濃，普遍有拉長時間等待房價下跌的市場氛圍，自去年第4季起營運明顯受到波及。

以第2季來看，單季營收為3.96億元，相較去年同期的29.33億元，衰退86.5%；加上毛利率由去年同期的48.5%下滑至45%，以致影響整體獲利表現，單季稅後純益為0.87億元，比去年同期的10.38億元，減少91.5%，每股純益0.4元。

累計上半年獲利3.82億元，年減81.8%，每股純益達1.76元。永信建28日下跌3.1元，收在85元。

展望營運前景，永信建指出，就市場面來看，剛性需求是存在的，位於高雄中都五期的「齊樂」建案已於今年1月開始銷售，總銷約為19億元。後續即將完工建案的銷售時程將按規劃推進。

其中，該公司旗下的高雄龍華九期的「蘊美」建案目前已於7月開始銷售，總銷金額為27億元；楠梓高雄大學二期的「辰旭」建案預計8月銷售，總銷約為19億元；至於總綃為45億元的仁武大昌二期「澄境」建案預計今年9月完工、銷售。

建案 永信

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