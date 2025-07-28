台星科財報／第2季獲利大減57% 新台幣升值重擊表現
半導體封測廠台星科（3265）28日公布2025年第2季財報，單季歸屬母公司業主淨利僅0.9億元，較前一季與去年同期均大減57%，每股稅後純益為0.66元。公司表示，儘管營收創下歷史新高，但因新台幣大幅升值衝擊匯兌收益，導致本季獲利明顯承壓。
台星科第2季合併營收達11.71億元，季增8%、年增14.75%，改寫單季歷史新高紀錄；毛利率為27.38%，較上季下滑1.37個百分點，年減2.08個百分點；營益率為21.39%，季減0.42個百分點，年增2.27個百分點；每股稅後純益為0.66元，較去年同期的1.54元大幅下滑。
累計2025年上半年合併營收為22.54億元，年增11.57%；毛利率28.04%，較去年同期提升1.37個百分點；營益率21.59%，年增1.33個百分點；歸屬母公司業主淨利為2.99億元，年減35.35%；每股稅後純益為2.2元，較去年同期的3.4元也明顯下滑。
儘管第2季獲利不如預期，法人仍看好台星科在高階封裝與測試領域的長期布局正逐步發酵，受惠智慧手機、消費性電子與伺服器等終端需求回溫，結合先進封裝、材料創新與異質整合開發，有望帶動未來出貨與營運動能。
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