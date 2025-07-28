寶雅財報／第2季獲利創同期新高 上半年EPS 12.97元

寶雅（5904）28日公布第2季財報，單季獲利創同期新高，第2季稅後純益5.9億元，年增0.8％，每股純益5.58元；累計上半年稅後純益13.7億元，年增6.2%，每股純益12.97元。

寶雅第2季營收為60.44億元，季減4.0%，年增7.4%；營業毛利為25.77億元，毛利率為42.6%；營業利益為7.31億元，營業利益率12.1%，年成長5.1%；第2季稅後獲利5.94億元，年增0.8%，單季每股純益為5.58元。今年上半年營收為123.4億元，年增7.3%；營業毛利為53.76億元，毛利率為43.6%；營業利益為16.94億元，營業利益率13.7%；稅後獲利13.79億元，年增6.8%，每股純益12.97元。

截至6月底為止，全國共有424間寶雅。寶雅表示，將持續展店，預計對公司帶來正面貢獻，並藉由美妝及家居店型，提高台灣滲透率；同時寶雅國際將持續加速數位布局，藉由產品組合優化以及完整數位布局，提升消費者體驗。

瞄準夏季商機，寶雅持續提供多元美妝與生活用品選擇，並引進兼具機能與環境友善概念的商品，讓日常消費也能成為永續行動的一環，今夏特別推薦貼有「海洋友善標章」的商品，邀請消費者在選購防曬與保養品時，以實際行動支持環境保育。

寶雅積極發揮品牌影響力，推廣通過成分與環境檢驗的海洋友善商品，並透過公益捐贈行動，號召社會共同關注與守護台灣珍貴的海洋生態，讓每一筆消費都成為改變的力量。