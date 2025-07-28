優盛庫藏股發功、開盤跳空漲停 公司預計買回1,500張普通股

優盛（4121）上周五董事會通過庫藏股買回案，將自7月28日起至9月27日止，預定自集中交易市場買回1,500張普通股，買回區間價設定為每股11至21元，最高買回總金額上限達4億5,537萬元。公司表示，此舉目的在於維護公司信用及股東權益，若股價低於區間下限仍將持續執行買回。

受庫藏股利多激勵，優盛28日開盤即強勢跳空漲停，盤中雖未能鎖住漲停價位，但仍維持在高檔震盪。法人表示，隨著防疫需求退燒，優盛近年財報呈現虧損，今年上半年仍繼續虧損1,533.3萬元，每股虧0.18元。不過，公司積極調整營運方向，強化居家保健產品線布局，並結合集團藥妝通路優勢，展現中長期轉型契機。

優盛主力產品涵蓋血壓計、血糖機、血氧濃度計等監測設備，以及霧化器、抽痰機等治療型醫材，近年更導入數位醫療解決方案，開發多功能一體設備與遠距照護系統，結合旗下三大藥妝通路——佑全保健藥妝、健康人生藥局與札幌藥妝，推動實體與電商整合，並規劃每年展店10~15%，以複合通路擴大經營規模，搶攻高齡照護與個人化健康管理商機。