優盛庫藏股發功、開盤跳空漲停 公司預計買回1,500張普通股
優盛（4121）上周五董事會通過庫藏股買回案，將自7月28日起至9月27日止，預定自集中交易市場買回1,500張普通股，買回區間價設定為每股11至21元，最高買回總金額上限達4億5,537萬元。公司表示，此舉目的在於維護公司信用及股東權益，若股價低於區間下限仍將持續執行買回。
受庫藏股利多激勵，優盛28日開盤即強勢跳空漲停，盤中雖未能鎖住漲停價位，但仍維持在高檔震盪。法人表示，隨著防疫需求退燒，優盛近年財報呈現虧損，今年上半年仍繼續虧損1,533.3萬元，每股虧0.18元。不過，公司積極調整營運方向，強化居家保健產品線布局，並結合集團藥妝通路優勢，展現中長期轉型契機。
優盛主力產品涵蓋血壓計、血糖機、血氧濃度計等監測設備，以及霧化器、抽痰機等治療型醫材，近年更導入數位醫療解決方案，開發多功能一體設備與遠距照護系統，結合旗下三大藥妝通路——佑全保健藥妝、健康人生藥局與札幌藥妝，推動實體與電商整合，並規劃每年展店10~15%，以複合通路擴大經營規模，搶攻高齡照護與個人化健康管理商機。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言