程曦：資訊業須擁抱AI

AI及永續轉型商機蓬勃發展，程曦資訊（6898）董事長黃士軍指出，AI技術快速發展，資訊產業也將面臨更嚴峻挑戰，資訊業者如同置身AI浪潮第一排，必須全員擁抱AI技術。

黃士軍將當前的技術革命比擬於歷史上的工業革命及互聯網革命，強調生成式AI的崛起對行業的重要影響。

黃士軍說，標準化的客服流程對提升服務品質至關重要。他舉例，當客戶報失卡片時，客服人員應根據標準流程進行詢問，確保確認客戶身份如姓名、生肖及生日等都能完整回答。這些細節不僅是為提升服務質量，也是為在未來可能出現的糾紛中保護公司利益。

為減少人工訓練造成的負擔，黃士軍認為，企業應適時導入AI技術來協助內部完成技術升級。他以「高鐵掛失的AI機器人」為範例，該機器人憑藉AI技術導入、能高效回答客戶問題，並保持高分數的服務評價。透過AI輔助，客服人員可更快掌握標準流程，從而降低訓練成本並提升服務品質。

黃士軍強調，企業須積極進行數位轉型，經濟部提供的補助計劃能幫助小型企業進行數位轉型。

展望下半年，程曦持續深耕公部門與企業的顧客關係管理服務，並擴展客戶群。