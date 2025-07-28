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訊聯 打造外泌體新廠

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

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訊聯（1784）董事長蔡政憲表示，旗下訊聯智藥全新外泌體代工廠配置200位製藥、AI、生命科學領域碩博士大軍，等同讓全台數萬名醫師，同時具備訊聯智藥的外泌體「智造」量能，而創新供給，將開動新一波需求。

蔡政憲表示，有了訊聯智藥的外泌體新廠，全台數萬名醫師不需自己投入資源蓋廠，就能擁有外泌體研發製程中心，猶如外泌體版無廠半導體（Fabless），即將全面啟動。

蔡政憲表示，近一年來，全球外泌體生產環境與規格不斷提升，已如同高階晶片製造般，難以被簡單超越或複製，這也意味著，並非所有想投入外泌體研發的單位，都有能力自建複雜且高規格的細胞工廠。

訊聯集團以26年再生醫學經驗，推出「Exosome Foundry（外泌體全球研發代工）」，讓如今從頂尖醫師到各行各業，皆不需再蓋細胞工廠，便能快速開發外泌體產品，就像輝達、超微，這些世界上最成功的無廠半導體公司，只需專注研發與品牌，將製造交由台積電工廠代工。

蔡政憲表示，訊聯要讓全台灣數萬名頂尖的醫師，只需動腦，彈指之間就能擁有自家的外泌體製程中心與龐大的技術團隊。

透過Exosome Foundry，訊聯可為醫師提供高品質外泌體商品，以及客製化外泌體自有品牌，例如深耕醫療領域23年的「雅丰醫療事業集團」，與訊聯合作開發多款客製化外泌體產品，近期將外泌體導入植髮術後護理，精準賦能毛囊微環境，為頭髮再生醫學注入前瞻動能。

醫師 半導體 台積電

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