釕價大漲 帶旺光洋科

光洋科（1785）搶攻AI商機之際，超稀有金屬釕價格過去一年狂漲近一倍，每英兩衝上800美元，漲幅遠超黃金與白銀，光洋科為國內少數掌握釕材料回收與製程技術的指標廠，同步搭上這波釕價狂潮商機。

在釕金屬回收與製程技術方面，光洋科是全球首家具備釕金屬循環回收能力的公司，能將回收的釕純化至5N高純度，並拓展新興應用，業界看好，這波釕價大漲，光洋科同步動燭機先。

業界指出，釕屬白金族群金屬，硬度極高，廣泛應用於電子、能源儲存及化工製造。此波釕價飆漲主因是AI革命對硬碟技術帶來龐大需求。隨著AI演進，數據儲存需求成長，市場急需成本效益高、能儲存巨量資料的技術。

在尚未找到更經濟的替代方案前，釕因其能以奈米級薄膜提升硬碟資料儲存密度，成為不可或缺的材料。

另一方面，釕應用正擴展至新一代節能晶片。英特爾已宣布新技術採用減材釕，以提升電晶體容量達25%。象徵釕已逐步躍升為節能晶片的關鍵材料，法人預期未來釕在半導體產業用量將大幅增加。

光洋科是台灣進口釕數量最大的代理商，掌握釕材料回收精煉、合金開發與靶材製造等核心能力。市場分析，一旦節能晶片中的釕需求爆發，其將能迅速切入供應鏈並擴大營收版圖。

法人指出，光洋科目前穩居硬碟與面板靶材市場，並在台積電先進製程供應鏈中積累經驗。隨著MRAM商用化及更先進邏輯製程量產，光洋科的釕業務有望水漲船高，成為節能晶片時代的重要推手。

法人看好，隨著AI發展對數據儲存與先進晶片技術需求攀升，釕的稀有性與關鍵性將使其身價持續看漲。光洋科憑藉其在釕回收與製程技術的領先地位，預期未來營運成長可期。