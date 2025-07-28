漢田 唱旺機能飲品需求
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液態軟袋一站式代工龍頭漢田生技（1294）今年參與「2025亞洲生技大展」，共推出12款創新液態營養飲品亮相，董事長李雨霖表示，看好機能性飲品需求持續成長，年產值上看百億元。
李雨霖強調，漢田生技透過「從產品研發、原料開發、生產製程到顧問服務」的一站式整合服務提供，持續研發新品引領市場趨勢。
李雨霖指出，漢田生技為全台擁有「專利袋型」最多、「產能規模」最大液態軟袋代工廠，產能規模為市場最大，是主要競爭對手的四倍以上，由於軟袋包裝相較瓶裝包裝體積小，在包裝部分約可節省約80%包裝成本，在物流運輸部分可節省60%成本，展現兼顧經濟效益與環境永續的製造優勢。
隨著保健食品市場快速由膠囊、粉劑轉向液態機能飲品，李雨霖表示，漢田生技憑藉配方開發力、製程穩定性與貼近消費者的商業模式，穩居液態營養飲品代工領域領導地位，2024年營收與每股獲利都創歷史新高。
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