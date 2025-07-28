立盈 今年營收有望創高

立盈（7820）表示，全球獨家高階人造螢石成功試產，此技術對半導體廢棄物處理及淨零碳排至關重要。受惠於半導體需求與產能擴張，立盈上半年營收已達去年全年的71%。法人估，隨新廠產能與高階人造螢石問世，今年營收有望創新高。

立盈財務長李文桐指出，這項突破不僅能有效去化半導體製程產生的含氟廢棄物，更能滿足鋼鐵業對高純度螢石的需求，實現「廢棄物產出最小化、資源循環使用最大化」目標。

他說明，高階人造螢石的氟化鈣純度從原先65%至75%提升到85%至90%，並顯著降低硫、磷等雜質，這可解決半導體先進製程中長期困擾的含硫廢棄物有效去化難題。

立盈指出，過去十年公司在冶金級人造螢石的產製已見成效，使台灣天然螢石進口量顯著下降。高階人造螢石的問世，將有效彌補國內高階鋼品對長期仰賴進口的高純度螢石需求缺口。

李文桐說明，新產品適用於冶煉高值化鋼品，有助國內鋼鐵業者穩定取得煉鋼輔助原料。國內外不少業者已有高度興趣，預期將可擴大市場。

產能布局方面，立盈指出，除平鎮廠1,800噸及中部科學園區1,500噸產能外，南科500噸產能預計今年第4季開始啟動。隨著半導體產業進入旺季需求，整體產能利用率可望逐季上升。

李文桐透露，高階人造螢石已完成實驗室小量生產，後續將積極採購設備擴大產能，預計今年將增加資本支出，並樂觀看待新產品對毛利率的正面挹注。

法人表示，立盈受惠高毛利中科廠稼動率攀升與南科廠投產效益，預期今年營收可望挑戰新高。毛利率優化亦將帶動稅後純益強勁增長。儘管高階人造螢石營收預計2026年上半年才產生貢獻，但獨家技術與長期客戶關係可確保公司穩固的長期市場動能。

立盈6月營收達2,564萬元，月減4.83%，年增98.17%；第2季營收達7,382萬元，季增23%；累計今年上半年營收1.33億元，年增106.58%。