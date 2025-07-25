興櫃一周回顧／美強光單周漲逾三成
觀察近一周356家興櫃股表現，據CMoney統計，本周下跌家數多於上漲家數，平均本周上漲0.3%，表現最強興櫃股由電子零組件製造股美強光（6915）奪下，周漲幅超過三成。
本周漲幅超過一成檔數有24檔，前十強在15.1%至31.9%間，以產業分布觀察，資金集中電子股，科技股有六檔，生技醫療股三檔，其餘一檔為化學工業股。
周漲幅前十強依序為電子零組件股美強光31.9%、新能源材料股天弘化31.3%、光電股梭特26.06%、矽智財股芯測22.6%、再生醫療製劑研發商訊聯智藥21.6%、生技醫療股泰合21.4%、資訊服務股甲尚20.2%、汽車ADAS供應鏈為昇科18.8%、電子零組件股佐臻16.1%、生技醫療股瑩碩生技15.1%。
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