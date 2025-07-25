太醫2025年全年營運 再戰新高

醫材廠太醫（4126）昨（25）日出席台灣生技產業高峰論壇，發言人王昱婷表示，今年主要市場持續穩健擴張，其中以日本與德國以外的歐洲市場表現最為亮眼，日本年增超過二成，歐洲其他市場則大幅成長六成。

在匯率逆風挑戰下，公司仍以續創歷史新高為全年營收目標，盼有高個位數增長，目前第4季接單仍在進行中。

王昱婷指出，公司近年來每次產能擴建規模均為前次的兩倍，目前銅科廠平均產能利用率維持在六至七成，旺季可達八至九成。將持續努力提升產能利用率、填補空檔產能，以強化營收基礎。

就市場表現來看，2024年北美與德國市場成長亮眼，其中美國年增15%、德國更大幅成長95%，主因德國大客戶擴充產能。整體歐、美、日三大市場合計貢獻營收比重約六成。

2025年以來，成長動能轉由日本與其他歐洲市場領銜，其中日本成長超過二成，排除德國外的歐洲市場則年增約六成，顯示在海外市場平衡布局下，公司具備多元成長支撐。

產品品類方面，管線類產品為今年成長主力，密閉式套組表現亦佳，雙雙繳出雙位數成長成績。