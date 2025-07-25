上詮6月每股賺0.01元
上詮（3363）股價近期達公布注意交易資訊標準，昨（25）日應主管機關要求公告6月自結數，稅前盈餘200萬元，年減75%，稅後純益100萬元，年減88%，每股純益0.01元。
上詮第2季合併營收5.82億元，季增41.6%，年增64.9%，創近15季以來新高；上半年累計營收9.93億元，年增59.9%，為歷年同期最佳。受惠大型資料中心對光纖跳接線需求增加，推升今年光通訊元件需求明顯升溫。
上詮積極推進CPO（矽光子光學共封裝）腳步，1.6T CPO ReLFACon光纖陣列連接器（FAU）已於去年第4季試產。
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