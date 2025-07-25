大樹展店 2025年拚成長20%

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導
大樹藥局。聯合報系資料照
大樹藥局。聯合報系資料照

大樹（6469）昨（25）日出席台灣生技產業高峰論壇，副總盧山峰表示，今年展店目標將達20%，門市總數將挑戰突破460家。觀察今年產業不理性競爭已趨緩，展店動能也較去年回溫。

大樹持續深化跨品類經營策略，下半年將開出首家進駐大樹藥局的「大樹寵物」店中店，並預計年底前全台門市全面導入寵物健康商品，以進一步強化差異化服務力。

台灣藥局市場歷經20年已出現三波整併潮，目前第三波尚未結束，產業仍持續整合中。大樹指出，台灣2024年藥局整體市場規模已達2,132億元，預期將持續成長與擴大，主因高齡化社會推升照護與藥品需求。

儘管連鎖藥局品牌逐漸成形，但整體市場集中度仍低，連鎖化率不到三成，遠低於美國與日本等成熟市場，顯示連鎖藥局仍具高度整合空間。

截至今年6月底，大樹全台門市數達407家，較去年底的386家淨增21家。大樹長期規劃以700家門市為台灣市場的初步飽和目標，並積極引進日系商品、母嬰、高齡照護與寵物健康等品類，公司認為，要突破700家店的上限，關鍵在於增加新品類以提升整體營收，進而推升潛在展店數上看1,000家。也因此近年來持續進行商品結構調整，盼藉此打破原有商圈飽和限制，避免因店數擴張使單店效益下滑。

除了實體通路，OMO（線上線下整合）策略亦為重要布局。大樹透過升級資訊系統與物流倉儲，目前實體店內提供約6,000種商品，另有2,000種商品會透過線上補足門市陳列限制，強化配送與服務效能。公司指出，電商平台主打服務「高關注健康的消費族群」，並非取代門市，而是賦能既有門市經營。

海外部分，馬來西亞與中國大陸市場已邁入第二階段。大樹表示，馬來西亞以輸出台灣熱銷商品為主，市場回饋正向；中國大陸市場則維持謹慎步調，今年上半年開了一號店與二號店，並已取得醫療保障定點零售藥店資格，初期大陸僅設定開設十家門市，作為經驗移植測試場域，預期兩年內不會有明顯營運貢獻，仍以通路建構與模式調整為優先。

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