太醫法說會／日本、歐洲市場需求攀升 今年營收拚續創歷史新高

太醫（4126）25日出席台灣生技產業高峰論壇，發言人王昱婷表示，今年主要市場持續穩健擴張，其中以日本與德國以外的歐洲市場表現最為亮眼，日本年增超過二成，歐洲其他市場則大幅成長六成。在匯率逆風挑戰下，公司仍以續創歷史新高為全年營收目標，盼有高個位數增長，目前第4季接單仍在進行中。

王昱婷指出，公司近年每次產能擴建規模均為前次的兩倍，目前銅科廠平均產能利用率維持在六至七成，旺季可達八至九成。將持續努力提升產能利用率、填補空檔產能，以強化營收基礎。

就市場表現來看，2024年北美與德國市場成長亮眼，其中美國年增15%、德國更大幅成長95%，主因德國大客戶擴充產能，帶動太醫同步成長。整體歐、美、日三大市場合計貢獻營收比重約六成。

2025年以來，成長動能轉由日本與其他歐洲市場領銜，其中日本成長超過二成，排除德國外的歐洲市場則年增約六成，顯示在海外市場平衡布局下，公司具備多元成長支撐。

產品品類方面，管類產品為今年成長主力，密閉式套組表現亦佳，雙雙繳出雙位數成長成績。明星商品「密閉式抽痰管」疫情期間需求大增，雖疫情後市場趨緩，但近兩年穩定回升，公司力拚銷售水準回到疫情前表現。

不過，公司亦坦言，新台幣匯率波動對業績造成短期壓力。尤其5月、6月台幣強升，估計對上半年獲利產生兩個月的干擾。太醫目前產品計價有五成是美金，另日幣占比近二成、人民幣約一成，第2季雖有匯損壓力，但整體獲利表現仍有支撐。

太醫產品以一次性醫療耗材為主，超過九成為管、袋、套類及傷口引流等，主要應用於重症照護、手術、麻醉等領域，並出口至多國市場，有助於分散區域風險。