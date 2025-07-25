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順達法說會／新台幣升值不利影響 下修全年營收預估

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

電池模組廠順達（3211）25日舉行法說會，展望後市，順達總經理張崇興指出，下半年在BBU業務帶頭成長下，預估下半年整體營收將優於上半年，不過，從2025全年來看，在IT業務看淡及新台幣強勁升值因素影響下，下修整體今年營收預估，預計今年業績將年減15-20%。

展望下半年，張崇興表示，預估IT業務較上半年下降，至於非IT業務，在BBU帶動成長下，整體非IT業務下半年營收將較下半年成長。整體來看，下半年營收將優於上半年。

2025全年來看，順達原先預估因IT業務價格競爭激烈，因此全年整體營收將減少10%，但現在因新台幣升值不利因素，故下修營收預估，預計今年營收將年減15-20%。

儘管看淡營收表現，但法人主要聚焦順達今年獲利成長及BBU業務動能。針對BBU業務，張崇興維持今年BBU業務營收有望翻倍成長看法，且新客戶、新機種陸續開發中，對BBU業務後市樂觀看待。

張崇興指出，AI伺服器機櫃搭配BBU比例持續提升中，但至於進入GB300或更高階的伺服器產品是否變為標配，仍是要看客戶設計及需求。

至於毛利率方面，張崇興指出，台幣升值對營收、毛利率皆有不利影響，而分散區域製造、市場競爭加劇也有負面效果，但隨著順達非IT業務比重成長，對毛利率有正面挹注效果。

順達今年上半年非IT業務已占整體營收比重達25-30%，預計到下半年，相關占比將來到30-40%，主要貢獻來自BBU產品的成長。

在產能規劃方面，順達目前BBU由於客戶主要產品銷往歐美市場，因此主要在順達台灣及泰國廠生產，其他非IT產品也大多在這兩地生產，順達目前BBU產能可滿足客戶需求，包含台灣及泰國廠都有規劃自動化產線。至於IT產品則在中國大陸及泰國廠製造。

營收 毛利率 台幣升值

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