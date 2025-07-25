順達法說會／第2季每股純益達3.89元 2025年股利「兩位數可期待」

電池模組廠順達（3211）25日舉行法說會，公布今年第2季財報，稅後純益5.94億元，季增264.42%、年減56.19%，單季每股純益（EPS）達3.89元。此外，在股利政策方面，順達指出，2025年股利「兩位數可以期待」，但仍要等董事會決議。

順達今年第2季營收32.49億元，季增37.49%、年減17.68%，毛利率13.25%，季減2.66個百分點、但年增1.16個百分點。順達表示，第2季毛利率較首季下滑，主要是因台幣對美金升值影響，營益率6.16個百分點，季減0.65個百分點、年減0.47個百分點。稅後純益5.94億元，季增264.42%、年減56.19%，單季每股純益3.89元。

累計順達今年上半年營收56.12億元、年減24%，主要是因在市場競爭激烈下，順達IT業務訂單下滑所致，毛利率14.37%、年增2.75個百分點，毛利率提升，主要是因產品組合改變，非IT業務比重增加，順達上半年相關業務已占整體營收比重達25-30%。

順達今年上半年營益率6.43%、年增0.37個百分點，稅後純益7.57億元、年減51.6%，主要是因去年同期有處分房地產所致，每股純益為4.96元。

在股利政策方面，順達於2020年承諾，未來十年每年股利分配不低於5元，至今已達成六年。順達2024年發放現金股利約12.5元。

順達表示，規劃2025年股利政策將把2024年尚未分配的5元，搭配2025年獲利發放，「兩位數可以期待」，但仍要等董事會決議。