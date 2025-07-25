檢測分析實驗室龍頭閎康（3587）營運谷底已過，法人分析，閎康第3季開始獲利將明顯有季增表現，第4季續升溫，2026年營運也看成長，成長動能包含日本北海道實驗室2奈米的檢測需求，以及AI晶片檢測需求。

閎康累計今年上半年營收達26.12億元，年增5.6%，閎康說明，成長動能來自日本實驗室成長及台灣實驗室需求重回成長趨勢。

目前除輝達（NVIDIA）外，全球五大AI晶片大廠（AMD、Intel、Amazon、Google、Meta）皆已在新專案導入預燒測試，帶動高功率老化測試需求大增。

法人預期，閎康相關業績將自今年第4季起明顯發酵，明年上半年進入爆發期。

閎康先前提到，為執行公司全球化布局策略，並持續精進差異化分析技術優勢，預估今年整體資本支出約16億至18億元，在台灣將投資原子級穿透式電子顯微鏡及超高功率老化測試機台，掌握台灣及歐美客戶新製程及新產品開發需求。

日本市場方面，閎康董事長謝詠芬提到，為配合當地先進製程客戶設置北海道第三實驗室，已於今年1月成功量產，不排除繼續規畫日本第四實驗室以持續深耕當地客戶。

在中國大陸為滿足當地半導體供應鏈自主化需求，以差異化加值服務創造對客戶更高附加價值。