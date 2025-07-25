訊聯智藥 新廠產能爆發

經濟日報／ 記者嚴雅芳謝柏宏／台北報導
訊聯集團董事長蔡政憲。聯合報系資料照
訊聯集團董事長蔡政憲。聯合報系資料照

訊聯集團大搶外泌體市場，新廠日量產衝萬瓶。訊聯智藥（7808）昨（24）日表示，全新外泌體代工廠7月落成、8月啟用，不僅導入PIC/S GMP醫藥級自動化系統，單日可量產破萬瓶高度活性的外泌體，拚當外泌體之王。

此外，訊聯智藥外泌體新廠配置200位製藥、AI、生命科學領域碩博士大軍，針對需求提供客製化服務。

訊聯智藥表示，藉由此一平台，讓全台數萬名醫師、擁有獨特科技的各領域廠牌與新創公司，都不需自建產線，就能擁有自家的外泌體研發製程中心，猶如外泌體版的無廠半導體（Fabless）。該服務推出短短一年，已吸引近千家品牌與院所紛紛投入。

外泌體應用快速從醫療領域拓展至居家保健，成為新一代再生醫學的關鍵技術，吸引中西醫體系、各類品牌與新創企業積極卡位，搶攻高成長潛力的藍海市場。

看準這股趨勢，訊聯細胞智藥旗下Exosome Foundry平台推動外泌體與各領域技術整合，打造雙效科技加乘綜效，不僅促進中醫藥升級，也加速進軍獸醫、寵物保健等多元應用場景。

訊聯細胞智藥董事長蔡政憲表示，訊聯集團推出「Exosome Foundry（外泌體全球研發代工）」，讓看好外泌體商機的業者皆不需再蓋細胞工廠，便能快速開發外泌體產品。透過Exosome Foundry，可提供外泌體商品，以及客製化外泌體自有品牌，近期合作的客戶包括「雅丰醫療事業集團」，與訊聯合作開發多款客製化外泌體產品，將外泌體導入植髮術後護理。

平台 醫師 董事長

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