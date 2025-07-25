網家 強化日本支付布局

經濟日報／ 記者彭慧明／台北報導

網家（8044）集團旗下金融科技子公司二十一世紀金融科技株式會社（21st FinTech） 昨（24）日宣布，投資92億日圓（約新台幣18.5億元），取得日本支付公司Payment for，進行整合和業務擴張，深化當地市場與強化跨境服務能力，深耕日本市場與擴大亞太區布局。

21st FinTech將發行私募無擔保可轉換公司債36億日圓以籌募資金，並以92億日圓取得日本MPI Inc.發行之特別股，占稀釋後65%股權，取得MPI Inc.全資持有的Payment for公司股權。

21st FinTech目前服務橫跨台灣、日本以及東南亞逾300萬用戶與100萬間商戶，積極朝日本掛牌上市目標前進。

Payment for則是日本前十大支付業者，產品組合涵蓋支付解決方案、模組化解決方案及信用服務，旗下代表性產品包括會員費工具「Kaihipay」、票務平台「Ticket Pay」與即時薪資服務「CRIA」，深獲企業客戶信賴。

Payment for於2024年總處理交易金額（TPV）突破3,000億日圓，服務超過1萬家商戶，2024年營收達約27億日圓。

日本 日圓

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