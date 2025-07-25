合正 揮軍北美重電市場

大宇資集團旗下變壓器暨電子零組件合正（5381）子公司三江電機昨（24）日宣布，取得UL（美國保險商試驗所）與cUL（加拿大電氣產品安全認證）雙重產品安全認證，藉此得以在北美市場銷售15kV-25kV三相油浸式亭置變壓器產品，為拓展國際電力設備市場版圖邁出關鍵一步。

法人認為，AI伺服器建置潮正催生龐大電力需求與重電基礎設施商機，合正透過取得北美認證與擴廠增量策略，以雙軌並進布局，全力鎖定海外重電商機，有助推升整體營運規模。

合正表示，因應全球AI科技發展需求殷切，算力即電力，北美電力需求大增，但當地公部門與大型電力公司對電力設備的安全與性能要求嚴格。為此，三江電機上半年完成依IEEE（美國電氣電子工程師協會）以及CSA（加拿大標準協會）規範設置的實驗室建置，並於近期通過UL與cUL嚴格查驗程序，取得最終認證核可。

合正指出，本次通過認證的15kV-25kV三相油浸式亭置變壓器，具高耐受度、低損耗等關鍵優勢，能充分對應北美應用場景，有助於進軍北美變壓器市場，為公司挹注營運動能。

看準變壓器市場的成長潛力，合正同步擴增產能與國際認證，今年5月甫斥資12.04億元購置三江電機第二廠區，為強化供應能力、擴大產能，支撐未來國內及海外市場接單成長。