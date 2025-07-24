宏碁小金虎添新兵！旭誼工程向櫃買遞件 申請IPO生效

品牌大廠宏碁（2353）集團旗下智聯服務（6751）轉投資的工程公司旭誼於24日正式向證券櫃檯買賣中心申報首次辦理股票公開發行生效，股票代號為7849；發行股份種類為記名式普通股共1,189萬股，每股面額新台幣10元，實收資本額為1.18億元。

據悉，旭誼成立於2012年，專精於無塵室與機電空調整合工程，提供空調、廠務設備、電力與環境管理等一站式服務，應用橫跨半導體製程廠房、傳統製造業與商辦大樓。旭誼憑藉對產業的深入理解與專業管理能力，多次獲頒客戶優良廠商獎項；除新竹地區高科技客群外，近年亦拓展南部市場，並跨足生技醫療廠房與公共住宅領域。

事實上，旭誼工程成立於101年1月11日，資本額達3億，目前團隊現有員工60人，年營業額平均為7億。而旭誼自成立以來，始終秉持專業完善的施工品質，專注於無塵室施工的技術、設備、材料及監造人員的整合，致力於為客戶提供符合其產品廠務系統需求的最高品質服務。此外，旭誼重視施工安全，強化職業安全衛生政策，努力將職災機率降至最低，確保人員的健康與安全。

此外，旭誼工程公司還採取創造三贏的規劃策略，超前滿足客戶需求，提供即時的專業服務，成為客戶最信賴的夥伴，並優化供應鏈，加快發包速度，實現三方共贏。對此，公司也透露，團隊在穩健推進企業發展的同時，堅持永續發展的誠信經營，積極培養優秀人才，以誠信為根基，紮實做好企業經營的每一步，努力在競爭激烈的市場中立足。