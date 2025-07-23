櫃買中心整合資源助攻 陪伴上櫃公司邁向永續揭露新里程

自今年起，全體上櫃公司均須於8月底前申報永續報告書，櫃買中心（Taipei Exchange）為協助上櫃公司能快速掌握編製的重點，以及提升整體資本市場永續揭露品質，持續於「上櫃公司入口網」提供豐富的永續報告書參考資源，並於「ESG 數位平台」建置輔助產製永續報告書功能，協助上櫃公司邁向永續揭露新里程。

櫃買中心於「上櫃公司入口網」（TPEx Portal）建置「永續資訊揭露」主題頁籤，整合多項永續申報資訊之相關資源，該頁籤下設有「永續報告書參考資料」專區，提供多元實用內容，協助企業掌握永續報告書編製重點及提升報告品質，涵蓋重點如下：

一、 編著「如何準備及編製永續報告書手冊」 ，彙整永續報告書相關規定、參考架構、準備編製流程及參考資源，協助公司建立永續報告書編製之基礎觀念。

二、 透過「永續報告書重大主題編製指引及揭露範例」與「各產業常見重大主題及數位平台輔助產製功能對應情形」 ，強化公司有效識別永續重大主題及管理永續議題之能力。

三、 提供「永續報告書模板及參考範例手冊」，彙整ESG數位平台中輔助產製永續報告書之內容，進一步提升整體推動效益。

此外，為減輕上櫃公司永續揭露的負擔以及提升作業效率，櫃買中心今年初已於「ESG 數位平台」推出輔助產製永續報告書功能，可串接企業既有申報之ESG資訊，自動帶入報告內容初稿，並提供永續報告書參考架構、底稿、GRI準則及參考範例，另為便於上櫃公司內部使用該功能及查詢GRI 準則，亦彙整平台內容資源，編製「離線版手冊」，以供報告撰寫人員參考運用。

櫃買中心提醒，上櫃公司應於今年8月底前完成編製與申報2024年度永續報告書，鼓勵上櫃公司善加利用「上櫃公司入口網」及「ESG 數位平台」相關參考資源，以順利完成申報作業，亦歡迎企業及利害關係人至「上櫃公司入口網」（https://portal.tpex.org.tw）查詢運用，掌握上櫃公司永續表現，共同推動臺灣資本市場邁向永續轉型。