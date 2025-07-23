美家人力7月28日登錄創櫃板

櫃買中心(Taipei Exchange)創櫃板再添生力軍，美家人力資源股份有限公司(7680；產業類別：數位雲端)將於7月28日登錄創櫃板。

美家人力透過技術不斷創新，致力於為台灣移工及新住民群建構一站式的服務生態系，是國內少數取得並整合外籍人力仲介、居家長照、移民服務與小額匯兌等四大特許業務的公司。該公司從RBA(責任商業聯盟)認證的國際級人力媒合、6S 工作環境現場管理的友善宿舍到專業培訓的樂齡照護，為在台移工及新住民打造具差異化的高附加價值服務。該公司近期為解決移工匯兌痛點，更自主開發「MGTT APP」，提供連結銀行帳戶迅速扣款的金融創新服務，大幅提升在台移工金融便利性與安全性。

面對台灣高齡化與產業勞動力短缺的趨勢，美家人力擁有超過200萬人的新住民族群市場優勢。許家畯總經理深耕移工產業逾20年，帶領及平均資歷超過15年的專業團隊，憑藉對政策與供應鏈的熟稔，精準布局移工全生命週期的服務鏈。該公司不僅已連續榮獲勞動部A級評鑑、全球華人企業楷模獎以及國際級RBA驗證等殊榮，更以穩健的營運實力與前瞻性的商業模式，展現強勁的長期成長動能與競爭優勢。