佐見啦生技24日登錄創櫃板 推進四大布局、ODM 目標逐年成長三成

佐見啦生技（7687）將於24日於亞洲美容保養．生技保健大展舉行創櫃板登錄揭牌儀式。創辦人李昆霖23日表示，登錄創櫃板將為公司注入資本市場新能量，並聚焦於四大升級引擎，包括品牌全球擴展、鞏固PIF業務地位、ODM 成長、粉絲經濟，透過多元通路與數據應用深化消費者關係，為營運注入長線成長動能。

李昆霖表示，旗下品牌國際級生物纖維面膜專家TTM提提研已進駐香港Sephora，新加坡全生活保養品牌ANOTHER LAND，被新加坡五星級Ritz-Carlton選用，在穩健躋身國際市場的基礎上，將加速深化品牌全球化布局，提升全球保養市場的競爭力。其次，佐見啦生技是全台最早導入PIF 制度並累積最多實戰案例的團隊，已完成逾70項產品的國際合規設計，未來將擴大PIF建置能量，打造更高標準的產業護城河，鞏固法規與技術優勢。

此外，佐見啦生技憑藉研發製造基地佐研院Jolab的技術優勢，持續擴展自有電商平台byJolab多品牌、多品類的發展核心，並深化粉絲經濟，強化國際業務與人才布局，驅動品牌長期成長。同時，秉持ESG永續理念，持續推動Farm to Hand模式，與高雄在地有機玫瑰小農合作，並採用 Showrap 可降解材質打造低碳物流，從原料到配送全面落實永續精神，同時以自動化系統升級佐研院 Jolab，提升整體營運效率。

李昆霖也提到佐見啦生技未來三年的發展重點，包括1、深耕全球通路、推進品牌至更多國際市場;2、持續優化 PIF（Product Information File）建置能力，鞏固在法規與技術合規領域的領先優勢，為產業建立更高標準的護城河。3、ODM業務預期維持每年30%成長，鞏固代工服務在國際市場的競爭力。4、擴大byJolab電商平台會員經濟，目標突破百萬用戶規模。

佐見啦生技並以「TTM Playland」奇幻遊樂園全新主題樣貌進駐南港亞洲美容保養．生技保健大展，結合國際級生物纖維面膜專家TTM提提研、新加坡全生活保養品牌ANOTHER LAND及專業髮肌保養品牌INNOVATE三大品牌，展現佐見啦生技進軍國際市場的整合實力。