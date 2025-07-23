台籍獨董未達兩席 太景打入全額交割股

太景*-KY（4157）昨（22）日在櫃買中心召開記者會，說明因董事改選時，不慎未符合第一上櫃公司獨立董事戶籍規定，公司將自24日起變更交易方式，直到補選一席獨董完成為止，成為史上首次因獨董戶籍不符規定被打入全額交割股的公司。

太景醫藥研發控股是永豐餘集團發起成立的新藥研發公司，最大股東是行政院國發會，持股14.35%，第二大股東是永豐餘投資控股13.58%，第三大是台糖的5.98%。

太景說明，今年5月23日股東常會改選董事六席、獨董三席，其中三席獨董中，一席中國籍、一席美國籍、一席中華民國籍。太景7月17日接獲櫃買中心來函指正公司不符「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心第一上櫃公司管理作業要點」第14條第2項「獨立董事至少二人應在中華民國設有戶籍」規定，要求盡速進行適法性處理。

太景表示，已提出改善計畫，與獨董協商台灣戶籍之可行方案；為符合規定及加強公司治理，將於近期召開董事會並提案召開股東臨時會補選增加一席獨董。

太景表示，依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券業務規則」第12條第1項第19款規定，未於事實發生之日起60日內召開股東會補選者，得列為變更交易方法有價證券。櫃買中心24日起將太景列為變更交易方法有價證券至改善完成日止。