資本市場首例 太景董事戶籍不合規 24日打入全額交割

新藥公司太景-KY今天在櫃買中心召開記者會，指出因今年5月股東會改選董事，因不符上櫃公司「獨立董事至少2人應在中華民國設有戶籍」規定，將自7月24日起變更交易方式，也成資本市場史上頭一樁，因獨立董事戶籍不符規定，而被打入全額交割股的公司。

太景表示，今年5月23日召開股東會改選董事6席、獨立董事3席，但於7月17日接獲櫃買中心來函指正，公司不符「櫃檯中心第一上櫃公司管理作業要點」第14條第2項「獨立董事至少2人應在中華民國設有戶籍」規定，故櫃買中心將於7月24日起將太景列為變更交易方法有價證券至改善完成日止。

太景表示，將與獨立董事協商台灣戶籍的可行方案，另外為符合規定及加強公司治理，將於最近一次董事會提案召開股東臨時會，進行補選增加1席獨立董事，以符合櫃買中心管理作業要點規定。

太景指出，此次遭變更交易方法，並非因財務、業務發生問題，僅因董事改選時不慎未符合上櫃公司獨立董事戶籍規定所致，公司將儘速完成改善計畫，以恢復普通交割。