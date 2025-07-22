漢康擴張 拚明年掛牌

興櫃生技股漢康-KY（7827）昨（22）召開法說會，董事長劉世高指出，旗下抗癌生物新藥HCB101明年第3季前即可望完成海外市場授權，今年底前該技術估值有望達18億至25億美元，公司目標明年首季順利上市櫃。

漢康今年6月底曾經公告，HCB101以2.02億美元（約新台幣59億元）授權上海復宏漢霖，未來上市後，並享有6~12％的銷售分潤。

劉世高表示，HCB101為具高度專一性的3.5代SIRPα/CD47融合蛋白藥物，可有效識別並清除腫瘤細胞，且不影響紅血球，較吉利德藥廠的第一代單抗藥物更安全。

漢康在法說會上首度對外公布結合HCB101、VEGFR2單抗與化療藥紫杉醇的三藥聯合療法。