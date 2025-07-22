佐見啦生技 明登創櫃板

櫃買中心創櫃板再添生力軍，佐見啦生技（7687）將於明（24）日登錄創櫃板，其為面膜與保養品公司，已取得國際BSCI認證，擁有自有工廠及通過ISO 22716（GMP）認證的實驗室，並經營TTM等多個自有品牌。

佐見啦的經營模式為從研發、製造、品牌、銷售到國際化的一條龍模式，設立研發製造核心佐研院Jolab，在衛福部正式公告實施產品資訊檔案（PIF）制度前，佐見啦即已導入PIF制度達12年，以歐盟最高標準，至今完成超過70項產品的合規設計，是全台最早實施且做最多PIF的品牌團隊。

在ESG方面，佐見啦於2021年成為全台第八家、高雄第一個RE100會員的企業，並承諾於2030年全面實現100%綠電製造，而佐研院整棟建築，不僅是符合台灣綠建築標準，更獲得國際WAF綠建築肯定。

該公司並致力打造綠色供應鏈，在2024年通過BSCI國際永續審查，獲得與國際品牌ODM合作的必要資格，佐見啦持續聚焦降低環境負荷，拋棄傳統一次性包裝耗材，採用日本專利Showrap可降解環保材質，不僅大幅降低緩衝材使用量，更能分項回收，回應環境。