溢泰實業 旺季營收可期

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

暑假出遊旺季來了，溢泰實業（7818）營運上攻可期，該公司指出，隨著美國進入旅遊高峰季，家庭長途出遊、自駕旅遊、戶外活動等熱度提升，將挹注旗下自有品牌的車載裝備銷售。

溢泰指出，美國休閒旅遊占旅遊業總量的比重超過86%，暑假期間戶外活動（如露營、自行車、SUP、衝浪、輕艇等）極為盛行，直接帶動對車載裝備（特別是車頂架和自行車架）的需求。

該公司以Yakima品牌車頂架深耕北美市場多年，是美國車載裝備市場的前兩大領導品牌之一，尤其在車頂架、車頂箱、自行車架等產品領域擁有顯著知名度和固定客群；隨著美國進入暑假旅遊高峰季，家庭長途出遊、自駕旅遊、戶外活動等熱度飆升，同步帶動各種車載裝備銷售。

溢泰進一步指出，隨著SUV與Crossover（跨界休旅車）等多功能車型在北美汽車銷售占比超過五成，並逐步取代傳統轎車成為主流車型，攜帶戶外裝備的需求同步推升，使整體戶外車載裝備市場進一步擴大。

法人表示，台灣廠商在全球車載市場中擁有設計與製造雙重優勢，尤其以精密鋁合金加工、結構創新與模組整合能力見長。此外，溢泰更擁有自有品牌與OEM、ODM並進的優勢，因此能為公司帶來穩定成長的訂單與營收、獲利。

美國 暑假 自行車

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