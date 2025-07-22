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彬台 6月EPS 0.2元
彬台（3379）近期股價多次達公布注意交易資訊標準，昨（22）日公告自結數，6月單月稅後純益約769萬元，年減63%，每股純益0.2元。
彬台21日被列為注意股，原因為最近六個營業日（含當日）之累積週轉率為82.02%，當日週轉率達19.24%；最近六個營業日（自當日之前一個營業日起）之當日沖銷成交量占總成交量比率達72.42%，當日之前一個營業日當日沖銷成交量占總成交量達77%。
近年AI與機器人話題沸沸揚揚，彬台將機械手臂應用在自動化產線，累計實績超過100條，被歸類為機器人概念股。受惠於日前台積電法說會釋出人形機器人發展前景，彬台作為相關個股之一，也受到此波利多影響而上漲，預期下半年能再衝一波營運佳績。
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