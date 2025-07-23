星亞發行新股 鋪路上櫃

星亞視覺（7753）為配合上櫃作業，今（23）日起辦理現金增資，預計發行290萬股新股。其中197.2萬股將競價拍賣，底價38.79元，7月25日截止，7月29日開標。增資完成後，資本額將從2.21億元增至2.5億元。

星亞指出，公司深耕北美數位顯示市場近30年，與當地廣告商龍頭合作穩定，憑藉卓越的客製化技術與產品品質，有效降低客戶維運成本，大幅提升黏著度，奠定穩固獲利基礎。

業界指出，全球戶外數位廣告（DOOH）市場成長潛力巨大，特別是美國市場，2023年至2028年年複合成長率（CAGR）預估高達11%。

星亞表示，營收有逾七成來自北美，未來將以成功經驗拓展歐、日、澳等地市場，並與法國、東南亞等地潛在客戶洽談，目標將北美營收比重降至七成以下，非美市場提升至50%以上，藉此分散風險並擴大全球市占率。

星亞說明，除核心戶外數位廣告外，亦積極布局新興領域，推動多角化經營。目前營收比重為數位顯示系統占90%，視覺燈光系統及其他業務合計占10%。

星亞指出，視覺燈光系統專注大樓帷幕照明應用，目標拓展全球建築照明事務所。總經理李柏龍說，為加速業務拓展，公司正積極將70%至80%的產品進行標準化。

星亞表示，VMS產品在台灣鐵路、捷運及公路標誌系統市占率達90%，未來計畫開發新一代控制平台並拓展海外商機。

特殊專業照明方面，主要供應澳洲卡車改裝車燈，法人預期該業務將隨著客戶需求持續成長。李柏龍透露，新事業營收比重目標提升至40%。

星亞今年上半年營收4.28億元，年增13.19%，法人看好星亞展現強勁成長動能，對於全年營運展望持樂觀態度。