達明遞延訂單 2025年下半年出貨

廣達集團旗下達明機器人 （4585）營運長黃識忠昨（22）日指出，第2季營運受到關稅影響，部分客戶出現訂單遞延現象，預期等美國總統川普對等關稅稅率公布完畢後，遞延訂單有望在下半年陸續出貨。維持今年全年營運優於去年的目標。此外，證交所日前已通過達明機器人從興櫃轉上市申請案，市場預期，達明將於今年9月掛牌。

黃識忠出席台灣AI機器人產業大聯盟成立大會。黃識忠指出，受美國關稅影響的遞延訂單有望下半年陸續出貨，有利營運表現。

圖／經濟日報提供

達明先前已提出預警，川普關稅政策影響客戶資本支出計畫，導致達明第2季營收降至3.96億元，季減20.16%、年減9.59%；累計今年上半年營收為8.91億元、年增16.35%。

觀察中國大陸機器人市場發展，黃識忠直言，當地市場競爭激烈「非常捲」，而且是「賠錢生意也在做」，透過提供硬體給學術和研發單位使用，未來其他應用落地與加值服務將是重要關鍵。

不過，達明在大陸市場主要競爭優勢在視覺+AI+機械手臂的整合方案，從整體解決方案角度來看，達明的產品反而比很多陸商產品更划算；目前大陸市場業績占達明營收約三成，主要是攻高階應用，達明看好2025年大陸營運仍會持續成長。

從區域市場表現來看，達明看好北美及大陸市場需求，至於歐洲、日本方面的訂單，表現也很穩健。

隨著川普政府力推美國製造，包含台積電以及國內大型電子代工廠皆強化美國布局，由於美國人工成本較高，對自動化需求更大，達明機械手臂在AI伺服器組裝、半導體領域都已有實際應用及出貨，將受惠這波美國製造帶來的自動化需求。

至於匯率問題，黃識忠指出，匯率干擾一定會帶來影響，但在多幣別收入分散風險策略下，匯率影響仍在可控範圍內。