聽新聞
0:00 / 0:00
茂迪20億聯貸案 簽約
太陽能模組大廠茂迪（6244）昨（22）日公告，與彰化銀行等八家聯貸銀行簽訂聯合授信合約，金額達20億元，借貸資金將用於償還既有金融機構借款及充實營運周轉金。
茂迪上半年營收14.63億元，年減12.8%，衰退主因國內太陽能光電需求不振，惟下滑幅度比其他同業小，營運表現堪稱穩健。
產能方面，茂迪目前在台灣年產能約200至300MW（百萬瓦），中國大陸產能也與台灣相當，主力產品均為國際主流M10太陽能模組。
展望未來，茂迪指出，太陽能產業與政策息息相關，以目前的情勢來看只能審慎保守，無法太過於樂觀，但公司仍會努力銷售，並且積極開拓海外市場，去年外銷比重已超過一半，今年將繼續耕耘，期盼整體業績表現至少與去年相當。
茂迪昨天股價跌0.1元、收18.25元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言