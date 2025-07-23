茂迪20億聯貸案 簽約

太陽能模組大廠茂迪（6244）昨（22）日公告，與彰化銀行等八家聯貸銀行簽訂聯合授信合約，金額達20億元，借貸資金將用於償還既有金融機構借款及充實營運周轉金。

茂迪上半年營收14.63億元，年減12.8%，衰退主因國內太陽能光電需求不振，惟下滑幅度比其他同業小，營運表現堪稱穩健。

產能方面，茂迪目前在台灣年產能約200至300MW（百萬瓦），中國大陸產能也與台灣相當，主力產品均為國際主流M10太陽能模組。

展望未來，茂迪指出，太陽能產業與政策息息相關，以目前的情勢來看只能審慎保守，無法太過於樂觀，但公司仍會努力銷售，並且積極開拓海外市場，去年外銷比重已超過一半，今年將繼續耕耘，期盼整體業績表現至少與去年相當。

茂迪昨天股價跌0.1元、收18.25元。