聽新聞
0:00 / 0:00
宜特 下半年單月營收拚新高
電子產品驗證服務廠宜特（3289）昨（22）日舉行法說會，公司看好下半年營收、獲利有望優於上半年，子公司宜錦也有機會第4季達到單季損益平衡。
法人預估，宜特下半年單月營收有望再刷新歷史紀錄，伴隨子公司狀況轉佳，呈現業內業外皆美。
宜特日前已公布第2季財報，合併營收12.04億元，創單季新高，季增6.4％，年增14.3％；歸屬母公司業主淨利為1.11億元，季減11.8％，年減35.3％，每股純益為1.5元。
宜特上半年合併營收為23.35億元，年增一成，為歷年同期新高；歸屬母公司業主淨利近2.38億元，年減22.2％，獲利較去年同期衰退，主因去年同期有業外挹注，墊高基期，每股純益為3.2元。
宜特提供客戶一條龍服務，上半年營收結構中，可靠度驗證（RA）占比超過五成，故障分析（FA）與材料分析（MA）及其他等則超過四成。
展望下半年，撇除大環境不可控因素，宜特提到，由於上半年投入策略運作與擴產，導致費用支出較多，樂觀看待下半年營收與獲利表現有機會優於上半年。預估今年資本支出可能與去年相當，落在8億至10億元之間。
另外，宜特子公司宜錦主要負責晶圓薄化等業務，目前占母公司業績比重低於一成。宜特坦言，宜錦上半年遭遇較大逆風，主要受匯率因素影響，加上美國關稅政策未定，導致客戶端下單動能較緩，惟下半年表現有機會逐月回溫，第4季有機會拚單季損益兩平。未來等宜錦朝損平甚至獲利方向發展，也會考慮股票公開發行。
談到與昇陽半之間關於晶圓薄化相關訴訟，宜特表示，該公司有信心並將會繼續上訴，交由律師處理，此事目前對於公司運作與財報並沒有造成影響。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言