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宜特 下半年單月營收拚新高

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

電子產品驗證服務廠宜特（3289）昨（22）日舉行法說會，公司看好下半年營收、獲利有望優於上半年，子公司宜錦也有機會第4季達到單季損益平衡。

法人預估，宜特下半年單月營收有望再刷新歷史紀錄，伴隨子公司狀況轉佳，呈現業內業外皆美。

宜特日前已公布第2季財報，合併營收12.04億元，創單季新高，季增6.4％，年增14.3％；歸屬母公司業主淨利為1.11億元，季減11.8％，年減35.3％，每股純益為1.5元。

宜特上半年合併營收為23.35億元，年增一成，為歷年同期新高；歸屬母公司業主淨利近2.38億元，年減22.2％，獲利較去年同期衰退，主因去年同期有業外挹注，墊高基期，每股純益為3.2元。

宜特提供客戶一條龍服務，上半年營收結構中，可靠度驗證（RA）占比超過五成，故障分析（FA）與材料分析（MA）及其他等則超過四成。

展望下半年，撇除大環境不可控因素，宜特提到，由於上半年投入策略運作與擴產，導致費用支出較多，樂觀看待下半年營收與獲利表現有機會優於上半年。預估今年資本支出可能與去年相當，落在8億至10億元之間。

另外，宜特子公司宜錦主要負責晶圓薄化等業務，目前占母公司業績比重低於一成。宜特坦言，宜錦上半年遭遇較大逆風，主要受匯率因素影響，加上美國關稅政策未定，導致客戶端下單動能較緩，惟下半年表現有機會逐月回溫，第4季有機會拚單季損益兩平。未來等宜錦朝損平甚至獲利方向發展，也會考慮股票公開發行。

談到與昇陽半之間關於晶圓薄化相關訴訟，宜特表示，該公司有信心並將會繼續上訴，交由律師處理，此事目前對於公司運作與財報並沒有造成影響。

宜特 營收

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