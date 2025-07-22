漢康法說會／抗癌新藥HCB101最快今年Q4完成國際授權 明年首季上市櫃

興櫃生技股漢康-KY（7827）22日召開法說會，董事長劉世高說明研發中抗癌生物新藥HCB101最新臨床進展及未來展望。劉世高表示，看好HCB101將自今年第4季起至明年第3季之間完成海外市場授權，樂觀預期今年底這項藥物綜合估值有望達到18億至25億美元，目標明年首季順利上市櫃。

漢康今年6月底曾經公告，HCB101以2.02億美元（約新台幣59億元）授權上海復宏漢霖，未來上市後，並享有6~12％的銷售分潤。

劉世高表示，HCB101為具⾼度專⼀性的3.5代SIRPα/CD47融合蛋⽩藥物，可有效識別並清除腫瘤細胞，且不影響紅⾎球，較吉利德（Gilead）藥廠的第一代單抗藥物更安全。

漢康在法說會上⾸度對外公布結合HCB101、VEGFR2單抗與化療藥紫杉醇的三藥聯合療法，建構出三重免疫攻擊路徑。劉世⾼表⽰，透過雙IgG1抗體強化ADCC與CDC機制，可誘導M1型巨噬細胞吞噬作⽤（ADCP）以及阻斷CD47–SIRPα的免疫「偽裝訊號」路徑。

此外，漢康也公開HCB101對胃癌⼆線治療的三藥聯合在初步療效成果，僅僅六週內即於影像學上觀察到全⾝轉移病灶全⾯縮⼩。劉世⾼表⽰，此藥物有機會成為下⼀個療效廣泛的PD-1藥物，目前已有多家美、⽇藥廠上⾨談授權，⽬前未來⼀年內敲定。

劉世高表示，全球⼀線與⼆線胃癌⽤藥市場，預估在2037年可達約40億美元，漢康將儘快爭取獲得胃癌⼆期ORR(客觀反應率)、PFS (腫瘤無惡化期)、OS(存活期)等試驗數據，透過療效數據將HCB101授權給國際⼤藥廠。

此外，法說會公布的試驗數據也說明HCB101在頭頸癌⼀線治療上的機會，劉世⾼表⽰，現有免疫療法雖然已核准多個癌種，但頭頸癌⽬前仍然僅有PD-1單抗可以使⽤，漢康已經在HCB101臨床前看到對頭頸癌的治療上，單藥及聯⽤藥物皆有潛在療效，⼀旦成功聯⽤HCB101與兩種標準療法藥物（Keytruda 及 Erbitux），有望⼤幅提升病患的存活時間。

劉世⾼說，漢康目標是今年第4季到明年第3季完成授權談判，參考輝瑞以22.6億美元收購第⼆代PD-1產品TTI662，以及吉利德以49億美元收購第⼀代產品Magrolimab，HCB101在2025年底的估值可達18億⾄25億美元，對⽐公司務前市值不⾜3億美元。