宜特法說會／下半年樂觀 有機會刷新單月營收紀錄
電子產品驗證服務廠宜特（3289）於22日舉行法說會，該公司預期，下半年營收與獲利表現將有望優於上半年，且子公司宜錦有機會於第4季見到單季損益平衡局面。法人則認為，宜特下半年有望見到單月營收刷新歷史紀錄。
宜特近日已公布第2季財報，合併營收為12.04億元，季增6.4％、年增14.3％，為單季新高，歸屬母公司業主淨利為1.11億元，季減11.8％、年減35.3％，每股純益為1.5元。
宜特上半年合併營收為23.35億元，年增一成，為歷年同期新高表現，歸屬母公司業主淨利近2.38億元，年減22.2％，主要是因為去年同期有業外挹注，墊高比較基期，每股純益為3.2元。
針對下半年展望，撇除大環境不可控的因素，宜特認為，由於上半年投入策略運作與擴產，導致費用支出較多，樂觀看待下半年營收與獲利表現有機會優於上半年。
至於宜特今年的資本支出，該公司估算，可能與去年相當，落在8億至10億元之間。
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