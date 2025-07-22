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再添生力軍 「佐見啦生技」將於7月24日登錄創櫃板

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

櫃買中心(Taipei Exchange)創櫃板再添生力軍，佐見啦生技(7687；產業類別：生技醫療)將於7月24日登錄創櫃板。

佐見啦為面膜與保養品研發、製造、行銷公司，已取得國際BSCI 認證，擁有自有工廠及通過ISO 22716（GMP）認證的實驗室，並成功經營 TTM等多個自有品牌。

該公司打造從研發、製造、品牌、銷售到國際化的一條龍模式，設立研發製造核心佐研院 Jolab，在衛福部正式公告實施PIF制度前，佐見啦即已導入PIF制度達12年，其以歐盟最高標準，至今完成超過70項產品的合規設計，是全台最早實施且做最多PIF的品牌團隊。

在ESG方面，佐見啦2021年已正式成為全台第八家、高雄第一個RE100會員的企業，並承諾於2030年全面實現100%綠電製造，而佐研院整棟建築，不僅是符合台灣綠建築標準，更獲得國際WAF綠建築肯定。該公司並致力打造綠色供應鏈，在2024年通過BSCI國際永續審查，獲得與國際品牌ODM合作的必要資格，佐見啦持續聚焦降低環境負荷，拋棄傳統一次性包裝耗材，採用日本專利Showrap可降解環保材質，不僅大幅降低緩衝材使用量，更能分項回收，回應環境，從研發、製程到物流，全面落實低碳責任。

放眼國際，佐見啦仍不忘深耕在地，以推動「farm to hand」模式與高雄杉林有機玫瑰小農合作，不僅確保原料成分安全，更為在地青農創造穩定收益，透過跨領域合作，創造農業與生技雙贏模式。

生技 創櫃板 櫃買中心

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