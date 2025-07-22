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福邦證法說會／下半年業績有望回升 關係企業倍利生技第4季登錄興櫃

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導
福邦證董事長黃炳鈞（左）、總經理陳松正（右）。圖／福邦證提供
福邦證董事長黃炳鈞（左）、總經理陳松正（右）。圖／福邦證提供

福邦證（6026）22日舉行法人說明會，上半年小賺0.12億元，期盼台美關稅確定，下半年業績回升。另外，福邦轉投資24.39％的關係企業-倍利生技創投，將於今年第4季股票公開發行、登錄興櫃交易。

福邦證券董事長黃炳鈞表示，受到川普關稅政策的衝擊，今年上半年證券業績普遍受到波及，根據各證券商向證交所申報的財務資訊，顯示28家綜合券商中，有8家今年上半年業績虧損，福邦證還勉強小賺0.12億元，截至6月底，每股淨值約13.4元。期待關稅能趕快確定，看第4季能否再有一波行情，而福邦也要在部位管理上再強化，以帶動全年業績能有更好表現。

福邦證券發言人朱室澄表示，福邦上半年自結營收為2.68億元、稅後淨利為0.12億元，自結每股純益（EPS）0.032元。核心業務：承銷、財顧、股代等，其實上半年都維持不錯的表現，上半年有3件主辦IPO送件，下半年預計仍將送件3~4件主辦IPO，上半年1件主辦登錄興櫃，下半年則預計有4件主辦登錄興櫃。上半年1件主辦SPO送件，下半年至少4件。今年上半年則累積13件財顧案，股務代理家數累計達341家，服務股東人數達690萬人次。

在資產管理方面，目前總資產管理規模逾1.37億美元，其中，福邦創投及倍利生技創投等，截至6月底，每股資產淨值（NAV）較去年底增長約2.77％。福邦轉投資24.39％的倍利生技創投，上月股東會已通過將於今年第4季股票登錄興櫃交易。

EPS 創投 興櫃 股東會 法人說明會

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