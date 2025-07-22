匯率干擾 新盛力自結6月每股虧0.33元
電池模組廠新盛力搭上BBU（電池備援電力模組）熱潮，近期股價表現強勢，應主管機關要求，今天公告6月自結歸屬母公司淨損約新台幣2200萬元，比起去年同期獲利約700萬元由盈轉虧，單月每股淨損0.33元。
在此之前，新盛力7月初也公告5月自結稅後淨損1900萬元，每股淨損0.3元，今天公告6月每股虧0.33元，同樣都是受到新台幣升值造成的匯損影響。
新盛力今年第1季營收6.57億元，年增25%；歸屬母公司淨利約9000萬元，比去年同期大幅成長3.5倍，單季每股淨損1.39元。
新盛力為電池模組廠，旗下有不斷電電池備援系統、電動手工具機、輕型電動載具3大產品線，受惠輝達（NVIDIA）將BBU列為新AI伺服器的標配，帶動相關商機起飛與市場聯想，新盛力近期股價表現強勢，新盛力7月17日除息每股配發2元，開盤瞬間完成填息，並站穩股價百元大關。
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