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星亞上櫃前現增！競拍底價38.79元 衝刺產能迎商機
台亞集團旗下的數位顯示及視覺燈光系統軟硬體整合商星亞（7753）視覺22日宣布，為配合股票上櫃前作業，將辦理現金增資發行290萬股新股。其中，197.2萬股訂於23日起展開競價拍賣，底價為新台幣38.79元。
星亞表示，此次競價拍賣期間自23日起至25日止，將採價高者優先得標原則。每張標單最低為1股，並預計於29日開標。
目前星亞資本額為2.21億元，待此次現金增資新股發行完成後，資本額將提升至2.50億元。
星亞近年營運表現穩健，2024年營收達7.97億元，毛利率32.53%，每股盈餘更高達3.56元，較2023年的3元顯著成長。今年首季EPS已達0.99元，上半年累計營收4.29億元，月增5.38%，年增13.19%，顯示公司獲利能力與營運動能強勁。
星亞在數位顯示系統領域深耕逾30年，累積豐富經驗並擁有多項關鍵技術專利，被譽為全彩顯示系統的領導者。
其產品應用範圍廣泛，主要涵蓋大型戶外廣告（Out of Home）顯示系統、場館大型帷幕燈光系統以及交通資訊系統等。
星亞除具備卓越的軟硬體整合能力，更在全球各地累積逾千個成功案例，遍及美國、歐洲、台灣、日本、中東、東南亞等地。
星亞表示，為因應未來營運及訂單的成長需求，公司已於今年陸續啟動建廠計畫。預期新廠投入量產後，組裝空間將大幅提升，大型顯示屏的每月產能預計可成長1.5倍。
法人指出，隨著新訂單陸續挹注，星亞未來營收成長可期。
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