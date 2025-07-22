快訊

726大罷免懶人包／看門檻兩條件！圖解罷免成功或失敗的流程走向

立院今函送「普發一萬」特別條例 政院10天內須決定是否覆議

才傳分居！ㄚ頭5年婚姻疑貌合神離「簽字離婚」 經紀人發聲了

聽新聞
0:00 / 0:00

星亞上櫃前現增！競拍底價38.79元 衝刺產能迎商機

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北即時報導
星亞視覺總經理李柏龍（左）與董事長戴呈易（右），記者籃珮禎／攝影
星亞視覺總經理李柏龍（左）與董事長戴呈易（右），記者籃珮禎／攝影

台亞集團旗下的數位顯示及視覺燈光系統軟硬體整合商星亞（7753）視覺22日宣布，為配合股票上櫃前作業，將辦理現金增資發行290萬股新股。其中，197.2萬股訂於23日起展開競價拍賣，底價為新台幣38.79元。

星亞表示，此次競價拍賣期間自23日起至25日止，將採價高者優先得標原則。每張標單最低為1股，並預計於29日開標。

目前星亞資本額為2.21億元，待此次現金增資新股發行完成後，資本額將提升至2.50億元。

星亞近年營運表現穩健，2024年營收達7.97億元，毛利率32.53%，每股盈餘更高達3.56元，較2023年的3元顯著成長。今年首季EPS已達0.99元，上半年累計營收4.29億元，月增5.38%，年增13.19%，顯示公司獲利能力與營運動能強勁。

星亞在數位顯示系統領域深耕逾30年，累積豐富經驗並擁有多項關鍵技術專利，被譽為全彩顯示系統的領導者。

其產品應用範圍廣泛，主要涵蓋大型戶外廣告（Out of Home）顯示系統、場館大型帷幕燈光系統以及交通資訊系統等。

星亞除具備卓越的軟硬體整合能力，更在全球各地累積逾千個成功案例，遍及美國、歐洲、台灣、日本、中東、東南亞等地。

星亞表示，為因應未來營運及訂單的成長需求，公司已於今年陸續啟動建廠計畫。預期新廠投入量產後，組裝空間將大幅提升，大型顯示屏的每月產能預計可成長1.5倍。

法人指出，隨著新訂單陸續挹注，星亞未來營收成長可期。

EPS 營收 增資 股票 毛利率

延伸閱讀

上奇2025年上半年EPS 1.29元

上奇第2季每股賺0.7元 續攻「高附加價值」業務

櫃買：上櫃達854家 今年新掛牌8家屬核心戰略產業

昕奇上櫃 蜜月行情甜

相關新聞

星亞上櫃前現增！競拍底價38.79元 衝刺產能迎商機

台亞集團旗下的數位顯示及視覺燈光系統軟硬體整合商星亞（7753）視覺22日宣布，為配合股票上櫃前作業，將辦理現金增資發行...

泓格2025年業績估創高

工業電腦廠泓格（3577）延續去年半導體業務佳績，該領域持續成為今年公司增長主要動能。此外，泓格大力布局能源節能產業，希...

M31湧大單 2025年全年營收拚高

矽智財（IP）廠M31（6643）先進製程布局報捷，2奈米IP產品獲得美國晶片大廠、AI影像辨識龍頭企業採用，5奈米以下...

夠麻吉6月EPS 0.06元

夠麻吉（8472）近期股價多次達公布注意交易資訊標準，昨（21）日公告自結6月歸屬母公司業主淨利113萬元，擺脫去年同期...

上奇2025年上半年EPS 1.29元

資服廠上奇（6123）昨（21）日公告自結第2季稅後純益0.43億元，季增16.2%，年減23.2%，每股純益0.7元；...

宜特2025年上半年EPS 3.2元

電子產品驗證服務廠宜特（3289）昨（21）日公布第2季歸屬母公司業主淨利1.11億元，季減11.8％，年減35.3％，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。