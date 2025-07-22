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大學光迎旺季股價踩油門 創一個多月來新高

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

生技通路股近期輪番上漲，繼大樹（6469）昨日大漲一舉填息，大學光（3218）22日股價表現也十分強勁，盤中股價急拉，一度來到208.5元，漲幅4.7%。市場看好，大學光第3季進入暑期兒童視力矯正的旺季，本季營運可期，加上受惠中國大陸整合轉型升級成效顯，成本費用有效降低，今年大陸業績有望由虧轉盈，營運持續朝好的方向走。

大學光近年持續引進高階眼科技術設備，包含「飛秒輔助白內障雷射」及「全飛秒近視雷射」SMILE Pro等新技術設備，去年進一步導入增加AI追蹤功能的SMILE Pro 2.0以及低眩光的新式人工水晶體，優化合作診所的手術效率與服務。

大學光計畫今年將以SMILE、SMILE Pro、SMILE Pro 2.0全線鋪開，作為市場差異化的策略。除既有的飛秒近視雷射外，亦引進並發展老花近視雷射技術設備，以因應逐年增加的老花人口市場需求。同時將進一步引入新式植入式隱形眼鏡，此技術主要針對高度近視不適合做近視雷射手術的族群提供不戴眼鏡的解決方案，有望提供更全面的視力矯正服務。

大學光目前在台已有30 家連鎖加盟眼科診所，今年新增家數估達三至四家，並將翻新二家既有店，包括桃園藝文大學眼科中心、竹北大學眼科中心，隨著市場覆蓋率持續提升，營運規模穩健擴增。

大陸市場方面，大學光目前在中國擁有九家眼科診所，包含四家自有營運，五家與醫院合作，去年中國關閉兩家診所，主要因為中國消費降級，雷射手術需求轉弱，且同業削價競爭，今年中國店數將維持現況，並著重於高階自費手術。全年可望受惠中國大陸整合轉型升級成效顯，成本費用有效降低，營運效率有望進一步提升。

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