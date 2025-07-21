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宜特上半每每股純益3.2元 下半年可望優於上半年

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
宜特董事長余維斌。本報資料照片
宜特董事長余維斌。本報資料照片

電子產品驗證服務公司宜特(3289)今(21)日公佈上半年自結財報，上半年稅後純益2.38億元，年減22.2%，每股純益3.2元。不過公司表示，受惠於AI、高速介面及太空元件等新興應用的驗證布局效益顯現，下半年營運表現將優於上半年。

宜特表示，2025年上半年合併營收23.36億元，突破20億元大關，也較去年同期成長10.04%。不過歸屬於母公司純益和每股純益，主因2024年同期有處分一筆「採用權益法之投資產生利益」，今年無此項業外挹注。若排除此一因素，宜特本業營運動能穩健，整體獲利結構仍健全。

宜特表示，營業利益2.10億元，年增21.43%，顯示公司業務動能穩固，並反映出在AI、高速傳輸等新興應用領域長期深耕的成果。毛利率方面，今年上半年亦較去年同期增加1.93%，顯示公司在產品組合優化與營運效率方面持續精進。

關稅方面，雖然近期美國擬實施的「對等關稅」措施可能於下半年對全球半導體供應鏈造成影響，但宜特為專注於電子產品驗證分析之服務業，並無實體產品進出口，整體受關稅變動之影響相對有限。公司將持續密切關注國際政策動向，並於必要時調整客戶報價機制與服務配置，確保營運穩健推進。

匯率方面，近期新台幣兌美元升值顯著，對部分以美元計價收入產生匯兌評價損失。宜特已採取自然避險策略，包括收付款項幣別平衡與資金調度，降低匯率波動對營運獲利之影響。雖出現些微的短期匯損，惟整體營運影響可控，公司財務體質仍維持穩健。

展望下半年，宜特將持續強化於高功率、高速、高頻應用領域的測試能量，並與國內光晶片量測設備領導廠商光焱科技展開合作，共同推進矽光子（Silicon Photonics）測試平台與技術開發，切入AI資料中心新一代光電整合技術的驗證需求。

宜特 關稅

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