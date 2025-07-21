宜特上半年EPS 3.2元 整體獲利結構健全

電子產品驗證服務業者宜特（3289）於21日宣布，第2季每股純益為1.5元，上半年每股純益為3.2元。

宜特第2季合併營收為12.04億元，季增6.4％、年增14.3％，為單季新高，上半年合併營收為23.35億元，年增一成，為歷年同期新高表現，毛利率為29.06％。

在獲利方面，宜特第2季歸屬母公司業主淨利為1.11億元，季減11.8％、年減35.3％，每股純益為1.5元，上半年歸屬母公司業主淨利近2.38億元，年減22.2％，每股純益為3.2元。

宜特表示，上半年業績突破20億元大關，但歸屬母公司業主淨利與每股純益表現較去年同期下滑，主要是2024年同期有處分一筆採用權益法投資產生利益，今年則無此項業外挹注。若排除此一因素，該公司本業營運動能穩健，整體獲利結構仍健全。